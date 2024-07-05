Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 9Folge 1vom 05.07.2024
Folge 1: Das Experiment beginnt

91 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

16 Singles sind bereit für die Liebe und machen bei dem größten Experiment ihres Lebens mit, bei dem sie eine völlig fremde Person heiraten. Doch bevor sich die Auserwählten zum ersten Mal vor dem Altar begegnen, feiern jeweils alle ihren Junggesellenabschied. Am nächsten Tag wagen Selin und Anthony sowie Tamara und Brent den großen Schritt und geben sich gegenseitig das Ja-Wort. Doch eines der Paare muss bereits erste Schwierigkeiten überwinden.

