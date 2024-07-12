Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Zum Scheitern verurteilt

sixxStaffel 9Folge 4vom 12.07.2024
Zum Scheitern verurteilt

Zum Scheitern verurteiltJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 4: Zum Scheitern verurteilt

63 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Die ersten sechs verheirateten Pärchen machen sich auf den Weg in die Flitterwochen, um sich in Zweisamkeit besser kennenzulernen. Während Mitch eine romantische Überraschung für seine Ehefrau vorbereitet, haben Cody und Selina die ersten Eheprobleme. Selina hat erfahren, dass ihr Mann sie sexuell nicht anziehend findet. Und auch zwischen Selin und Anthony scheinen die Funken nicht mehr zu sprühen.

