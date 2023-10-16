Bianca & Oliver: Eine Liebesgeschichte mit PotentialJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: Bianca & Oliver: Eine Liebesgeschichte mit Potential
124 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 6
Die wichtigste Rolle im Leben von Bianca aus der Nähe von Aachen spielen aktuell ihr erwachsener Sohn und ihr Dackel Simba. Jetzt möchte die 53-jährige Single-Lady einen ehrlichen, zuverlässigen und unternehmungslustigen Mann treffen, dem Familie genauso wichtig ist wie ihr. Ob Biancas Wunsch bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wahr werden wird?
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen