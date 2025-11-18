"Ich kenne ihn!": Frank und Marén haben eine VorgeschichteJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: "Ich kenne ihn!": Frank und Marén haben eine Vorgeschichte
116 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Marco und Marcs Hochzeitsreise ist ein Auf und Ab der Gefühle, doch beide bemühen sich um eine klare Kommunikation. Auch auf Island ist die Situation verfahren: Julia und Julian kämpfen um ihre Beziehung, doch es wird immer klarer, dass sie ungeklärte Themen haben. Bei einer Husky-Wanderung geht es für Lina und Daniel um Nähe, Distanz und Eifersucht. Nach ihrer Hochzeit entwickelt sich zwischen Sarah und Martin schnell eine innige Beziehung, die sich in Riga nochmal vertieft.
