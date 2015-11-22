Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Schottische Flitterwochen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 22.11.2015
Schottische Flitterwochen

Schottische FlitterwochenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 2: Schottische Flitterwochen

97 Min.Folge vom 22.11.2015Ab 12

Bei dem ersten Pärchen scheinen die Filtterwochen ein voller Erfolg zu werden: Die beiden Turteltauben knüpfen erste zarte Bande und entdecken zahlreiche Gemeinsamkeiten. Für einen Kandidaten wird es hingegen ernst: Er trifft seine Traumfrau das erste Mal vor dem Traualtar - und ist sofort hin und weg. Auf so viel Glück hofft auch ein weiterer einsamer Single-Mann, dessen passendes weibliches Gegenstück erst noch gefunden werden muss.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen