SAT.1Staffel 2Folge 6vom 20.12.2015
Folge 6: Welche Paare bleiben zusammen?

96 Min.Folge vom 20.12.2015Ab 12

Vier aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse verheiratete Paare haben eine Woche Flitterwochen und fünf Wochen Alltag miteinander verbracht. Nun müssen sie Bilanz ziehen: Wollen sie ihr Leben weiter mit der oder dem Angetrauten verbringen, oder soll die Ehe geschieden werden? Die Entscheidung der Kandidaten wird spannend!

