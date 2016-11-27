Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 3 vom 27.11.2016
94 Min. Ab 12

Bis zu ihrer Heirat vor drei Tagen kannten sie noch nicht mal ihre Namen. Nach ihrem überraschend emotionalen Start ist ein Paar inzwischen in den Flitterwochen. Auf der idyllischen schwedischen Ferieninsel Utö können sie nun herausfinden, wie der andere so tickt. Von einem Gleichklang ist nicht zu sprechen, denn die Ehefrau liebt es, in der Natur zu sein, der Ehemann spielt lieber Computerspiele. Ziehen sich Gegensätze nun an oder nicht?

