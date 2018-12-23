Das große Finale: Die Entscheidung der PaareJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Das große Finale: Die Entscheidung der Paare
106 Min.Folge vom 23.12.2018Ab 6
Das große Finale: Bei einem gemeinsamen Brunch treffen erstmals alle Paare aufeinander. In sehr intimen und emotionalen Gesprächen tauschen sie sich über ihre Erfahrungen aus. Am nächsten Morgen müssen sich die Teilnehmer dann entscheiden: Wollen sie weiter mit ihrem Partner zusammenbleiben und ihrer Liebe eine Chance geben oder führt der nächste Gang zum Scheidungsrichter?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen