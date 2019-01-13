Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 11vom 13.01.2019
98 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12

Das größte Sozialexperiments Deutschlands feiert Jubiläum. Fünf Jahre "Hochzeit auf den ersten Blick". In einem Ranking schauen wir zurück auf die 5 spannendsten und überraschendsten Momente aller Zeiten. Ramona und Stephan machen gemeinsam mit Hund Anton Urlaub. Auf ihrem Roadtrip durch Dänemark erleben sie jede Menge Aufregendes. Und: Endlich gibt es Neuigkeiten von Selina und Steve. Wie geht es dem Ehepaar heute - knapp zwei Jahre nach ihrer Traumhochzeit?

SAT.1
