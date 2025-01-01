Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Hochzeit auf den ersten Blick - Spezial
Noch mehr Chancen auf Liebe: SAT.1 begleitet vier weitere Singles, die hoffen, mit Hilfe der Experten von "Hochzeit auf den ersten Blick" die große Liebe zu finden. Die beiden Paare wollten sich ursprünglich im Zuge der geplanten Live-Show Anfang November das Ja-Wort geben. Wagen sie nun das Blind Date auf dem Standesamt?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1