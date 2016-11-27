Fremde werden zu LiebendenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Fremde werden zu Liebenden
94 Min.Folge vom 27.11.2016Ab 12
Bis zu ihrer Heirat vor drei Tagen kannten sie noch nicht mal ihre Namen. Nach ihrem überraschend emotionalen Start ist ein Paar inzwischen in den Flitterwochen. Auf der idyllischen schwedischen Ferieninsel Utö können sie nun herausfinden, wie der andere so tickt. Von einem Gleichklang ist nicht zu sprechen, denn die Ehefrau liebt es, in der Natur zu sein, der Ehemann spielt lieber Computerspiele. Ziehen sich Gegensätze nun an oder nicht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen