Die große Liebes-Frage: Bleiben Ramona und Stephan zusammen?
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: Die große Liebes-Frage: Bleiben Ramona und Stephan zusammen?
94 Min.Folge vom 11.12.2016Ab 12
Für ein frischgebackenes Ehepaar geht es in ein romantisches Chalet-Dorf in die Flitterwochen. Gefunkt hat es noch nicht, doch vielleicht kommen sich die beiden vor dem lauschigen Kamin näher. Zwei weitere Turteltauben haben ihre Flitterwochen hinter sich und scheinen sich ausgesprochen gut zu verstehen - warum sonst sollte der Bräutigam seine frisch Angetraute direkt zu sich nach Hause einladen?
Hochzeit auf den ersten Blick
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen