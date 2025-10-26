Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTCJetzt kostenlos streamen
Hockey: Bundesliga
Folge 16: Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTC
109 Min.Folge vom 26.10.2025
In der Hockey-Bundesliga der Damen treffen am Sonntag der HDI-WAC und AHTC in Wien aufeinander. Der AHTC führt die Tabelle noch ohne Punkteverlust mit zwölf Zählern an. Der HDI-WAC musste bisher eine Niederlage einstecken und ist mit neun Punkten Dritter.
