Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hockey: Bundesliga

Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTC

ORF SPORT +Staffel 1Folge 16vom 26.10.2025
Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTC

Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTCJetzt kostenlos streamen

Hockey: Bundesliga

Folge 16: Hockey Bundesliga Damen: WAC - AHTC

109 Min.Folge vom 26.10.2025

In der Hockey-Bundesliga der Damen treffen am Sonntag der HDI-WAC und AHTC in Wien aufeinander. Der AHTC führt die Tabelle noch ohne Punkteverlust mit zwölf Zählern an. Der HDI-WAC musste bisher eine Niederlage einstecken und ist mit neun Punkten Dritter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hockey: Bundesliga
ORF SPORT +
Hockey: Bundesliga

Hockey: Bundesliga

Alle 1 Staffeln und Folgen