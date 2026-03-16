Hollywood Babylon
Folge 1: Hollywood Babylon
53 Min.Folge vom 16.03.2026
In den 1920er Jahren glich Hollywood einem Sodom und Gomorrha: Jazz, Alkohol, mutige Frauen und provokante Filme prägten die Zeit. Bis 1934 behandelten Filme Ehebruch, Korruption oder Abtreibung offen, Schauspielerinnen trugen durchsichtige Unterwäsche, hinter den Kulissen tobten Affären. Der Hays-Code stoppte die Zügellosigkeit, doch Hollywood blieb kreativ und rebellisch. Regie: Clara Kuperberg Julia Kuperberg Bildquelle: ORF/Wichita Films
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