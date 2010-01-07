Holzfäller extrem
Folge vom 07.01.2010: Der Unfall
44 Min.Folge vom 07.01.2010Ab 12
Das Einsatzgebiet des Pelletier-Clans im Norden des Bundesstaates Maine umfasst rund 3100 Quadratkilometer. In den letzten Wochen mussten die Holzfäller ihre Arbeit immer wieder unterbrechen. Denn im Oktober und November, bevor der Bodenfrost einsetzt, sind die Bedingungen in den abgeschiedenen Wäldern besonders extrem. Dauerregen und tiefer Schlamm machen dem Team das Leben zur Hölle. Trucker Randy Bourgoin nutzt die frühen Morgenstunden, in denen die Straßen noch gefroren sind, um eine Fuhre zu transportieren. Doch plötzlich kommt ein Notruf über Funk.
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.