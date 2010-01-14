Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 14.01.2010
44 Min.Folge vom 14.01.2010Ab 12

Als in den Wäldern von Maine der erste Schnee fällt, werden die weißen Flocken von den Männern des Familienunternehmens Pelletier wie ein Lottogewinn gefeiert. Denn die Quälerei im knöcheltiefen Schlamm hat endlich ein Ende. Jetzt, wo die Temperaturen fallen, der Boden gefriert und der Schnee die vielen Schlaglöcher auffüllt, werden die Bedingungen auf den Straßen und Waldwegen von Tag zu Tag besser. Das heißt für die Holzfäller aber auch: Schuften bis zum Umfallen. In den kommenden Wochen müssen die Pelletier-Brüder verlorene Zeit gutmachen.

