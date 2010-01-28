Holzfäller extrem
Folge vom 28.01.2010: Ein schwarzer Tag
44 Min.Folge vom 28.01.2010Ab 12
Bei den Holzfällern liegen die Nerven blank. Die Männer stehen extrem unter Druck. Seit Tagen arbeiten die rauen Burschen in Doppelschichten, um ihr Soll für den Winter zu erfüllen. Die Pelletiers haben sich in diesem Jahr vertraglich verpflichtet, rund 83 000 Kubikmeter Holz zu schlagen. Von diesem Ziel ist das Unternehmen aber noch weit entfernt. Bei eisigen Minustemperaturen schuften die Männer bis zum Umfallen. Als Trucker Brian Nutting wegen fehlender Funkdisziplin seiner Kollegen nur um Haaresbreite einem Unfall entgeht, platzt ihm der Kragen.
