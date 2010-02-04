Holzfäller extrem
Folge vom 04.02.2010: Truck in Flammen
44 Min.Folge vom 04.02.2010Ab 12
Die Lage spitzt sich zu. Die weltweite Wirtschaftskrise hat auch den „Kiefernstaat“ Maine im äußersten Nordosten der USA erreicht. Die Nachfrage nach Holz bei den Sägewerken in Millinocket ist in den vergangenen Wochen stark gesunken. Nun müssen die Pelletier-Brüder in den abgeschiedenen Waldgebieten besonders schnell sein, um ihre Ladungen an den Mann zu bringen. Denn die Konkurrenz im hart umkämpften Holzhandel schläft nicht. In Krisenzeiten lautet die Devise: Wer zuerst kommt, malt zuerst! Die Existenz des Familienunternehmens steht auf dem Spiel.
