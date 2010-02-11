Holzfäller extrem
Folge vom 11.02.2010: Durch die Nacht
44 Min.Folge vom 11.02.2010Ab 12
Der Frühling naht, das Ende der Holzfällersaison steht unmittelbar bevor. In den letzten Tagen vor der Sommerpause gehen Mensch und Maschine in den Wäldern von Maine bis an ihre Grenzen. Schon lange vor Sonnenaufgang stehen die Pelletier-Brüder mit ihren voll beladenen Containerwagen vor den Sägewerken, um diese zu entladen. Jede Fuhre bedeutet für das Familienunternehmen bares Geld. So war es zumindest bisher. Doch wegen der Wirtschaftskrise nehmen viele Händler gerade kein Holz an. Oft machen sich die Trucker völlig umsonst auf den langen Weg.
