Holzfäller extrem
Folge vom 16.09.2010: Streitereien im Team
45 Min.Folge vom 16.09.2010Ab 12
Im Winter können die Männer auch in Gebieten Holz ernten, die sonst zu feucht sind für die schweren Maschinen. Dieses schmale Zeitfenster wollen die Pelletiers in den Wäldern von Telos nutzen, um nach Rekordniederschlägen ihre schlechte Bilanz aufzubessern. Das wäre in der Wirtschaftskrise enorm wichtig. Die Aufholjagd kann aber nur gelingen, wenn im US-Bundesstaat Maine alle an einem Strang ziehen. Und die Aussicht auf Akkordschichten sorgt nicht bei allen Teammitgliedern für Begeisterung. Den Truckern passt nicht, dass sie im Camp schlafen sollen.
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
