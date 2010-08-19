Holzfäller extrem
Folge vom 19.08.2010: Blutige Anfänger
44 Min.Folge vom 19.08.2010Ab 12
Jason Pelletier, der Sohn des Familienoberhaupts Rudy, schnürt in den frühen Morgenstunden seine Arbeitsstiefel und verabschiedet sich für eine Woche von Frau und Kind. Dieses Prozedere kennt der frisch verheiratete Vorarbeiter noch aus seiner eigenen Kindheit. Auch er sah den Vater damals nur am Wochenende. Von Montag bis Freitag leben und arbeiten die Männer des Familien-Clans seit Generationen in den abgeschiedenen Wäldern des „Kiefernstaates“. Auf der „Golden Road“ sorgt unterdessen ein Greenhorn mit seinem draufgängerischen Fahrstil für Aufregung.
