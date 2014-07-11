Holzfäller extrem
Folge vom 11.07.2014: Auf Kollisionskurs
In der Wildnis von Maine gibt es weder Ampeln noch Verkehrsschilder. Und das Letzte, was die Trucker auf den schmalen, unbefestigten Transportwegen in den Wäldern des „Kiefernstaates“ brauchen können, ist Gegenverkehr. Um Unfälle zu vermeiden, melden die Fahrer der tonnenschweren Lkws daher ihre aktuelle Position regelmäßig an ihre Kollegen. Doch Jake Lawyerson hat sein Funkgerät versehentlich ausgeschaltet. Im Nordosten der USA kommt dem unerfahrenen Rookie auf einer verschneiten Piste plötzlich mit Hochgeschwindigkeit ein anderes Fahrzeug entgegen.
