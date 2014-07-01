Holzfäller extrem
Folge vom 01.07.2014: Pleiten, Pech und Pannen
44 Min.Folge vom 01.07.2014Ab 12
Die Pelletiers haben sich hohe Ziele gesetzt. Der Familien-Clan will in diesem Jahr die Produktion verdoppeln. Das wird nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. Deshalb müssen die Brüder ihre Mitarbeiter stetig neu motivieren. Was nicht immer einfach ist. Und mechanische Probleme legen den Männern bei der Holzernte im US-Bundesstaat Maine zusätzliche Steine in den Weg. Dringend benötigte Fahrzeuge geben plötzlich den Geist auf. Pleiten, Pech und Pannen zehren im Nordosten der USA am Nervenkostüm. Kann das Team die Probleme meistern?
Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor
