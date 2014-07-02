Holzfäller extrem
Folge vom 02.07.2014: Heikle Rückschläge
45 Min.Folge vom 02.07.2014Ab 12
Um ihr Unternehmen am Laufen zu halten, müssen die Pelletiers jede Woche 150 Truckladungen ausliefern. Während des heißen Sommers war dies kein Problem. Doch als sich der Herbst ankündigt, stellt sich die Sache völlig anders dar. Die Holzverarbeitung wird landesweit zurückgefahren, die Nachfrage sinkt. Um die Mitarbeiter zu beschäftigen, nehmen die Brüder deshalb einen neuen Auftrag an. Das Team soll einen Bestand massiver Pinien fällen. Diese Bäume erfordern eine besondere Herangehensweise. Bei der Arbeit kommen traditionelle Kettensägen zum Einsatz.
