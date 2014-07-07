Holzfäller extrem
Folge vom 07.07.2014: Regen-Dilemma
45 Min.Folge vom 07.07.2014Ab 6
Die kräftezehrende Arbeit in den Wäldern des Bundesstaates Maine ist nichts für zartbesaitete Naturen und extrem gefährlich. Das wurde den Holzfällern bei einem Crash nachdrücklich vor Augen geführt. Randy Bourgoin hatte mit seinem voll beladenen Fahrzeug nahe der kanadischen Grenze einen schweren Unfall. Sein 30 Tonnen schwerer Lkw ist auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen geraten und anschließend umgekippt. Wie durch ein Wunder hat der erfahrene Trucker die Havarie nahezu unverletzt überlebt. Bleiben die kernigen Typen von weiteren Miseren verschont?
