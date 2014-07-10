Holzfäller extrem
Folge vom 10.07.2014: Eingefroren!
44 Min.Folge vom 10.07.2014Ab 6
Schuften am Limit: Scott Dionne gerät trotz eisiger Minustemperaturen in den Wäldern des „Kieferstaates“ Maine mächtig ins Schwitzen. Das Urgestein bedient im Nordosten der USA einen sogenannten „Harvester“. Die Erntemaschine fixiert die Bäume, fällt sie und entastet im Anschluss die Stämme. Doch der erfahrene Holzfäller kommt bei der Arbeit nicht so schnell voran, wie es von ihm erwartet wird. Er hält im Wald den Betrieb auf. Solche Zeitverzögerungen sehen die Pelletier-Brüder gar nicht gerne, denn sie kosten das Familienunternehmen jede Menge Geld.
