Holzfäller extrem
Folge vom 18.03.2010: Kampf ums Überleben
44 Min.Folge vom 18.03.2010Ab 12
Für die Holzfäller kommt es im US-Bundesstaat North Carolina knüppeldick. In Zeiten der Wirtschaftskrise meldet ein Sägewerk nach dem anderen Konkurs an. Und auch Firmenboss Bobby Goodson ist wegen der schlechten Marktlage gezwungen, an allen Ecken und Enden zu sparen. Der Druck auf das Unternehmen steigt und das bedeutet: Die kernigen Typen müssen in den Wäldern noch härter schuften. Dabei ist trotz der enormen Belastung absolute Konzentration gefragt. Denn schon der kleinste Fehler kann in den Sümpfen verheerende Konsequenzen nach sich ziehen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
