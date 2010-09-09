Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 09.09.2010
44 Min.Folge vom 09.09.2010Ab 12

Im Norden von Maine hält der Winter Einzug und die fallenden Temperaturen spielen den Truckern in die Karten. Denn der festgefahrene Schnee gleicht die Schlaglöcher aus. Auf dem gefrorenen Boden kommen die Männer mit ihren Lastkraftwagen deutlich besser voran als im Schlamm. Die Pelletiers hoffen, dass sie mal wieder ihr Planziel erreichen. Das Team will in einer Woche 15 000 Kubikmeter Holz bei den Sägewerken abliefern. Die Bedingungen sind günstig. Doch ein herannahendes Sturmtief könnte die Pläne des Familien-Clans im „Kiefernstaat“ zunichtemachen

