Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Holzfäller extrem

Tückischer Morast

DMAXFolge vom 11.03.2010
Tückischer Morast

Tückischer MorastJetzt kostenlos streamen

Holzfäller extrem

Folge vom 11.03.2010: Tückischer Morast

44 Min.Folge vom 11.03.2010Ab 12

Rund zwanzig Lkw-Ladungen Holz müssen Bobby Goodson und seine Mitarbeiter pro Tag roden, um ihre Unkosten zu decken. Aber die Bedingungen im US-Bundesstaat North Carolina sind nicht optimal. Im Gegenteil: In dem schwer zugänglichen Terrain lauern viele Gefahren. Und der tückische Morast macht den Männern bei der Arbeit zu schaffen. In dieser Folge ist es Bobbys Sohn Justin, dem ein Schlammloch zum Verhängnis wird. Justin hat nur einen kurzen Moment lang nicht aufgepasst und jetzt versinkt er mit seinem 300 000 Dollar teuren Arbeitsgerät im Sumpf.

Alle verfügbaren Folgen