Holzfäller extrem
Folge vom 11.03.2010: Tückischer Morast
44 Min.Folge vom 11.03.2010Ab 12
Rund zwanzig Lkw-Ladungen Holz müssen Bobby Goodson und seine Mitarbeiter pro Tag roden, um ihre Unkosten zu decken. Aber die Bedingungen im US-Bundesstaat North Carolina sind nicht optimal. Im Gegenteil: In dem schwer zugänglichen Terrain lauern viele Gefahren. Und der tückische Morast macht den Männern bei der Arbeit zu schaffen. In dieser Folge ist es Bobbys Sohn Justin, dem ein Schlammloch zum Verhängnis wird. Justin hat nur einen kurzen Moment lang nicht aufgepasst und jetzt versinkt er mit seinem 300 000 Dollar teuren Arbeitsgerät im Sumpf.
