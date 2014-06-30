Zum Inhalt springenBarrierefrei
Holzfäller extrem

DMAXFolge vom 30.06.2014
44 Min.Folge vom 30.06.2014Ab 12

Mutter Natur hält ständig neue Herausforderungen für die Holzfäller bereit. Der ungewöhnlich warme Sommer sorgte im „Kiefernstaat“ für ein rasches Baumwachstum. Der Bestand ist äußerst dicht. Das sind gute Nachrichten für den Pelletier-Clan – sollte man meinen. Denn je mehr Holz die kernigen Typen mit ihren schweren Maschinen ernten, desto besser. Die Männer krempeln im Wald die Ärmel hoch und arbeiten bis zur totalen Erschöpfung. Dennoch kommt der Familienbetrieb kaum der Nachfrage der Kunden nach. Deshalb investieren die Brüder in neue Ressourcen.

