Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Holzfäller extrem

Anfängerfehler

DMAXFolge vom 08.07.2014
Anfängerfehler

AnfängerfehlerJetzt kostenlos streamen

Holzfäller extrem

Folge vom 08.07.2014: Anfängerfehler

44 Min.Folge vom 08.07.2014Ab 6

Der Winter hält in Maine Einzug und mit den eisigen Temperaturen beginnen für die Holzfäller im „Pine Tree State“ bessere Zeiten. Denn auf dem steinhart gefrorenen Waldboden kommen die Männer mit ihren tonnenschweren Maschinen wesentlich besser voran als im schlammigen Morast zur Herbstzeit. Doch nicht für alle Mitarbeiter der Pelletiers sind die kalten Tage ein Segen. Denn bei Schneefall herrscht auf den unbefestigten Straßen im Wald erhöhte Unfallgefahr. Trucker Eric Lebeau zahlt den schlechten Sichtverhältnissen in dieser Episode als Erster Tribut.

Alle verfügbaren Folgen