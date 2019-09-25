Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 25.09.2019: Wenn es zweimal klingelt …
44 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 16
Kristi und Jim Newman aus Stafford, Virginia, sind gerade von ihren Flitterwochen nachhause zurückgekehrt. Hier packen sie nun die restlichen Kisten, denn ihr Umzug in ein neues Haus steht kurz bevor. Aber die Vorfreude des jungen Paares wird jäh unterbrochen, als es eines Nachts an ihrer Tür klingelt: Als Jim nachsieht, wer sie so spät stört, sind bereits drei Männer in ihr Heim eingebrochen. Die maskierten Eindringlinge sperren Kristi und Jim in einen Wandschrank, während sie das Haus ausrauben. Doch damit nicht genug: Die Kerle wollen ihre Macht demonstrieren und fangen an, das Paar zu beleidigen und zu quälen. Für die Newmans beginnt ein Alptraum.
