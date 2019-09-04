Dämonen aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 04.09.2019: Dämonen aus der Vergangenheit
44 Min. Ab 12
In einer einsamen und abgelegenen Gegend von Nebraska will Valerie zusammen mit ihrem Stiefsohn Nathan ein neues Leben beginnen. Doch als es eines Nachts an ihrer Tür klopft, kommen die Dämonen der Vergangenheit jäh zurück: Valeries Noch-Ehemann Robert, von dem sie getrennt lebt, ist psychisch krank und sollte eigentlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht sein. Doch Robert fand eine Möglichkeit, sich selbst zu entlassen und sich auf illegale Weise eine Pistole zu besorgen. Überzeugt, dass sich Valerie mit mehreren anderen Männern trifft, hat ihr von Eifersucht zerfressener Gatte beschlossen, sie umzubringen. Valerie sitzt in der Falle.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
