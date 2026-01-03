Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 1: Plötzlich Großfamilie
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Jessica und Lizzy helfen der Familie Carpenter, ihr Zuhause umzubauen. Das Paar hat vier kleine Kinder, darunter Drillinge. Die Küche ist vom Wohnbereich abgetrennt, was es schwierig macht, die Kinder im Auge zu behalten. Die Waschküche befindet sich in der Garage, was ebenfalls problematisch ist. Die Expertinnen beginnen mit den Planungen, jedoch müssen sie ihren gesamten Entwurf abändern, als sie erfahren, dass eine Wand, die sie entfernen wollten, tragend ist.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen