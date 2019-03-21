Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 21.03.2019: In der Flammenhölle
44 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 12
Eagle Point, Oregon: Mitten in einem berüchtigten Waldbrandgebiet lebt Jerry Hanson mit seiner vierköpfigen Familie. Die Hansons haben zwar Gänse und Kaninchen, aber essen wollen sie ihre Haustiere bislang nicht! Stattdessen nutzt Jerry seine Bestände, um auf YouTube Lehrfilme über Zuchtmöglichkeiten zu veröffentlichen. Jetzt ist harte Überzeugungsarbeit der Raneys gefragt: Während Misty ein Gewächshaus baut, um die vegetarische Kost der Familie aufzustocken, bringt Matt den Hansons bei wie man jagt - und Nutztiere auch nutzt! Marty will mit einer Feuerübung verdeutlichen, wie brenzlig die Lage wirklich ist. Denn hier reicht schon der kleinste Funke und die ganze Gegend geht in Flammen auf!
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
