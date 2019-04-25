Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 25.04.2019: Missouri für Anfänger
Ozark Mountains, Missouri: Wren und Ini Russenholt haben sich für ein Leben in den Wäldern entschieden. Das Ziel des jungen Pärchens ist es, sich komplett selbst zu versorgen. Mit dem eigenen Gemüsegarten klappt das schon ganz gut. Aber das launische Klima der Region fordert seinen Tribut. Die Segeltuch-Jurte des Pärchens verrottet durch die Feuchtigkeit im Wald. Und der Schimmelbefall in der spartanischen Behausung könnte auf Dauer sogar zu ernsten Gesundheitsproblemen führen. Die Raneys greifen ein, um Schlimmeres zu verhindern. Unterricht im Bogenfischen, ein solarbetriebenes 2.000-Liter-Wassertanksystem sowie ein robustes Haus aus Zedernholz sollen das Siedlerglück perfektionieren.
