Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Wölfe vor der Tür

HGTV
Folge vom 28.02.2019
Wölfe vor der Tür

Wölfe vor der TürJetzt kostenlos streamen

Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 28.02.2019: Wölfe vor der Tür

44 Min.
Ab 12

White Mountains, Arizona: Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass die Johnsons ihr Fitnessstudio in der Stadt verkauft haben, um das gesamte Geld in hundert Hektar pure Wildnis zu investieren. Jetzt wohnen die beiden Aussteiger TL und Donna mitten in der ausgedörrten Halbwüste. Doch ohne sauberes Wasser, ohne eigene Nahrungsquelle und umzingelt von hungrigen Wölfen, steht ihr Traum vom Selbstversorger-Dasein vor dem Aus! Die Outdoor-Experten Marty, Matt und Misty Raney besuchen das verzweifelte Paar auf ihrem entlegenen Grundstück, um zu retten, was zu retten ist. Ein cleveres Trinkwasser-Filtersystem und ein robustes Truthahn-Gehege soll den Buschlandbewohnern eine zweite Chance geben...

