Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 07.03.2019: In der Falle
44 Min.Folge vom 07.03.2019Ab 12
Jay und Pattie Crum haben sich ihren Traum erfüllt: Um dem Lärm und der Hektik der Stadt zu entfliehen, sind sie auf eine entlegene Ranch mitten in der Wildnis Montanas gezogen. Jetzt leben sie zusammen mit ihren Hunden und einer handvoll Ziegen irgendwo im Nirgendwo. Doch es gibt ein Problem. Das Grundstück ist nur über einen 16 Kilometer langen Feldweg zu erreichen, der regelmäßig von herabgestürzten Felsen oder umgefallenen Baumstämmen blockiert wird. Da Jay an Epilepsie leidet, sitzt das Paar bei möglichen medizinischen Notfällen praktisch in der Falle. Die Outdoor-Experten aus Alaska eilen den Crums zur Hilfe, um die Aussteiger bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage zu unterstützen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
