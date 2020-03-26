Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 26.03.2020: Alles Gute kommt von oben
Folge vom 26.03.2020
Wassermassen in Wisconsin: Der Hof von Musiker Lou und Partnerin Stacey droht davon gespült zu werden! Sturzbäche haben bereits das Fundament ihrer Hütte untergraben. Auch mit dem Anbau eigener Nahrungsmittel hat es bei dem Aussteiger-Pärchen bislang nicht geklappt. Denn die Erde wird von den sintflutartigen Niederschlägen einfach weggeschwemmt. Zum Glück sind die Raneys zur Stelle, um dem Lebenstraum von Lou und Stacey eine feste Basis zu geben. Misty errichtet einen Terrassengarten am Hang, Marty kümmert sich um ein Regenschutzsystem und Matt erteilt Nachhilfe in Sachen Selbstversorgung.
