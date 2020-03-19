Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 19.03.2020: Kalifornien in Flammen
44 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Der Siedlerhof von Familie Grant ist nur knapp einer Feuersbrunst entgangen. Ringsum wurden hunderte Hektar Land von verheerenden Waldbränden vernichtet! Die Situation ist so schlimm, dass die Grants ihre 11-jährigen Zwillingstöchter zu Verwandten ins Exil geschickt haben. Jetzt müssen die Helfer aus Alaska Vollgas geben, damit das Grundstück sicher vor künftigen Katastrophen ist und die Familie wieder vereint werden kann. Während Marty eine riesige Feuerschneise errichtet und einen Evakuierungsplan für die Tiere austüftelt, zieht Matt die Erfahrung eines ortsansässigen Experten zurate.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
