Goldrausch am Little Susitna RiverJetzt kostenlos streamen
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 09.07.2020: Goldrausch am Little Susitna River
44 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 6
Nachbarschaftshilfe in Alaska: Diesmal packen die Raneys auf dem Hof von Familie Tubbs mit an. Erfinder Kevin wohnt mit seinen Kids nur wenige Kilometer entfernt am Little Susitna River. Hier leben die Aussteiger auf einem paradiesischen Fleckchen Erde. Aber es gibt ein gravierendes Sicherheitsproblem. Denn die Stromversorgung samt Generator und Verkabelung ist marode - eine tickende Zeitbombe! Bereits der kleinste Funke könnte einen fatalen Brand entfachen. Während Marty Pläne für ein feuerfestes Wasserkraftwerk entwickelt, hat Matt eine weitere glänzende Idee: Der Fluss führt nämlich Gold!
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.