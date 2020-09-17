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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Ein Hühnerhof in Idaho

HGTVFolge vom 17.09.2020
Ein Hühnerhof in Idaho

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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 17.09.2020: Ein Hühnerhof in Idaho

45 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

Berge, Wälder, lange Winter: Idahos Norden ist berüchtigt für sein zerklüftetes Terrain und die widrigen Lebensbedingungen. Angela und Jeromy Jackson haben sich dennoch dazu entschieden, in dieser harschen Wildnis ein neues Leben zu beginnen. Das Problem dabei? Das Haus der Jacksons steht kurz davor zusammenzubrechen und Angelas 100 Hühner werden von umherstreifenden Kojoten bedroht. Mit jeder Menge Einfallsreichtum soll jetzt der Wohnraum der Familie winterfest gemacht werden. Außerdem muss ein Schutzsystem für die Hühnerschar her, um die Nahrungsgrundlage der Selbstversorger zu sichern.

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