Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 17.09.2020: Ein Hühnerhof in Idaho
45 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12
Berge, Wälder, lange Winter: Idahos Norden ist berüchtigt für sein zerklüftetes Terrain und die widrigen Lebensbedingungen. Angela und Jeromy Jackson haben sich dennoch dazu entschieden, in dieser harschen Wildnis ein neues Leben zu beginnen. Das Problem dabei? Das Haus der Jacksons steht kurz davor zusammenzubrechen und Angelas 100 Hühner werden von umherstreifenden Kojoten bedroht. Mit jeder Menge Einfallsreichtum soll jetzt der Wohnraum der Familie winterfest gemacht werden. Außerdem muss ein Schutzsystem für die Hühnerschar her, um die Nahrungsgrundlage der Selbstversorger zu sichern.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.