Der Wind der Smoky MountainsJetzt kostenlos streamen
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 01.10.2020: Der Wind der Smoky Mountains
45 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 6
Diesmal sind Marty, Matt und Misty Raney in Tennessee unterwegs, um einen entlegenen Selbstversorger-Hof vor dem Untergang zu bewahren. Steve Ruder und Mick White haben vor einigen Jahren ihr Haus in Florida verkauft. Ihr Traum war es, in den Bergen der Great Smoky Mountains einen Neustart zu wagen. Zunächst lief alles gut. Aber als die Ersparnisse des Paars zur Neige gehen, beginnen die Probleme. Heftige Stürme decken regelmäßig die Dächer ab und Raubtiere haben bereits fast den gesamten Hühnerbestand des Hofs zunichte gemacht. Können die Raneys den Aussteigertraum noch einmal zum Guten wenden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.