Eine Werkstatt für die HartleysJetzt kostenlos streamen
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 23.07.2020: Eine Werkstatt für die Hartleys
44 Min.Folge vom 23.07.2020
Die Kenai-Halbinsel in Alaska: Ein wildes Naturparadies, reich an Fisch und bekannt für seine harten Winter. Auch Erdbeben kommen in der geologisch aktiven Küstenregion häufig vor. Familie Hartley hat es sich zum Ziel gesetzt, hier draußen ein neues Leben zu beginnen. Aber verrottendes Holz, ein einsturzgefährdetes Haus und Wildtiere, die den Garten verwüsten, stellen die Aussteigerpläne auf eine harte Probe. Zum Glück bringen die Raneys jede Menge Erfahrung mit, um den Traum zu verwirklichen. Neben umfassenden Bauarbeiten soll eine neu errichtete Werkstatt für Dieselmotoren Geld in die Familienkasse spülen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.