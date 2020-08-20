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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Wildschwein-Alarm in Louisiana

HGTVFolge vom 20.08.2020
Wildschwein-Alarm in Louisiana

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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 20.08.2020: Wildschwein-Alarm in Louisiana

44 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Caddo Parish in Louisiana: Auf einem großen Grundstück im Süden der USA wollte sich Familie Randle den Traum vom Leben als Selbstversorger verwirklichen. Bereits nach kurzer Zeit musste das Ehepaar jedoch feststellen, dass die Region ihre Tücken hat. Vor allem das Wetter schlägt hier gerne Kapriolen. Heftige Regenfälle, Überschwemmungen und sogar Tornados kommen vor. Durch die andauernde Feuchtigkeit hatten Faith, Ray sowie ihre Kinder bereits mit einem gefährlichen Schimmelpilzbefall der Unterkunft zu kämpfen. Als ob das noch nicht genug wäre, zerstören Wildschweine regelmäßig den Garten...

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