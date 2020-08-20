Wildschwein-Alarm in LouisianaJetzt kostenlos streamen
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 20.08.2020: Wildschwein-Alarm in Louisiana
44 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Caddo Parish in Louisiana: Auf einem großen Grundstück im Süden der USA wollte sich Familie Randle den Traum vom Leben als Selbstversorger verwirklichen. Bereits nach kurzer Zeit musste das Ehepaar jedoch feststellen, dass die Region ihre Tücken hat. Vor allem das Wetter schlägt hier gerne Kapriolen. Heftige Regenfälle, Überschwemmungen und sogar Tornados kommen vor. Durch die andauernde Feuchtigkeit hatten Faith, Ray sowie ihre Kinder bereits mit einem gefährlichen Schimmelpilzbefall der Unterkunft zu kämpfen. Als ob das noch nicht genug wäre, zerstören Wildschweine regelmäßig den Garten...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.