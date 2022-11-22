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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Wildschweine und andere Plagen

HGTVFolge vom 22.11.2022
Wildschweine und andere Plagen

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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 22.11.2022: Wildschweine und andere Plagen

44 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12

In Cherokee County, im Osten von Texas, geht der Rettungseinsatz der Raneys in die finale Phase. Denn auf dem Hof von Familie Sanders-Babbitt gibt es Baustellen wie Sand am Meer. Während Misty damit beschäftigt ist, den Gemüsegarten inklusive Ententeich anzulegen, baut Matt eine ausgeklügelte Lebendfalle für Wildschweine. So wird die Gefahr für den Hof minimiert und eine zusätzliche Nahrungsquelle geschaffen. Derweil gräbt Marty eine saubere Wasserader an, was den Grundstein für eine florierende Zukunft der Selbstversorger:innen legt.

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