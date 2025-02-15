Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 1Folge 12
46 Min.Ab 12

Carrie ist vom Dienst suspendiert, sie wird von Virgil und ihrer Schwester wegen ihrer bipolaren Störung betreut. Nach wie vor befürchtet sie einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag und behält recht: Am Tag, an dem Vizepräsident Walden seine Kandidatur für das Weiße Haus verkünden will, schlägt Walker zu. Er tötet aber nicht Walden, sondern dessen Beraterin. Daraufhin werden alle hochrangigen Politiker in einen kleinen Bunker gebracht, unter ihnen auch Waldens Vertrauter Brody.

20th Century
