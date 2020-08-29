Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Sechs oder keiner

20th CenturyStaffel 3Folge 1vom 29.08.2020
Sechs oder keiner

Homeland

Folge 1: Sechs oder keiner

56 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 12

Nach der Explosion im CIA-Gebäude übernimmt Saul den Posten des bei dem Anschlag getöteten Direktors Estes. Unterstützt wird er von Dar Adal, der ihn drängt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Sechs Köpfe des verantwortlichen Terrornetzwerkes werden getötet. Carrie kann Saul allerdings nicht mehr schützen: Sie muss sich vor einem Untersuchungsausschuss für das Brody-Desaster rechtfertigen, das ihr in die Schuhe geschoben werden soll. Außerdem wird ihre Psychose publik ...

