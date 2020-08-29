Homeland
Folge 1: Sechs oder keiner
56 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 12
Nach der Explosion im CIA-Gebäude übernimmt Saul den Posten des bei dem Anschlag getöteten Direktors Estes. Unterstützt wird er von Dar Adal, der ihn drängt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Sechs Köpfe des verantwortlichen Terrornetzwerkes werden getötet. Carrie kann Saul allerdings nicht mehr schützen: Sie muss sich vor einem Untersuchungsausschuss für das Brody-Desaster rechtfertigen, das ihr in die Schuhe geschoben werden soll. Außerdem wird ihre Psychose publik ...
