20th CenturyStaffel 3Folge 10vom 31.10.2020
45 Min.Folge vom 31.10.2020Ab 16

Nachdem Brody den kalten Entzug hinter sich gebracht hat, ist er fit genug, seine geheime Mission im Iran anzutreten. Zusammen mit den CIA-Agenten Turani, Azizi, Baraz und Moddares macht er sich auf den Weg. Carrie, Saul, Adal, Lockhart und einige andere überwachen die Operation in der CIA-Zentrale. Als Brody mit seiner Gruppe in den Iran einreisen will, kommt es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall: Die Grenzer waren nicht eingeweiht ...

