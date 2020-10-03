Homeland
Folge 6: Machtwechsel
47 Min.Folge vom 03.10.2020Ab 16
Carrie befindet sich immer noch in der Gewalt von Javadis Männern. Sie lässt Javadi wissen, dass Saul und sie über seine Finanzgeschäfte mit Venezuela bestens im Bilde sind und nicht davor zurückscheuen, ihn damit zu erpressen. Jessica zeigt sich unterdessen erleichtert über die Rückkehr von Dana und unterstützt deren Entscheidung, den Namen Brody abzulegen und stattdessen den Mädchennamen ihrer Mutter anzunehmen. Die Freude währt jedoch nur kurz, denn Dana will ausziehen ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
